رحيل المناضل القومي كمال فاخوري

نعت الهيئة الإدارية للمنتدى العربي ومجلس الأمناء وهيئته العامة المناضل العربي الكبير، المرحوم كمال زواد فاخوري “ابو قيس”

عضو المنتدى العربي وعضو مجلس أمنائه لعدة دورات ، الذي انتقل إلى رحمته تعالى امس الأحد.

وجاء في بيان حمل توقيع المحامي فايز شخاتره، رئيس المنتدى : لقد أمضى الفقيد فاخوري زهرة شبابه مناضلا صلبا في صفوف حزب البعث العربي الاشتراكي، لم تلن له قناة ، ولم يزل ثابتا على مبادئه القومية التي نشأ وترعرع عليها، مكافحا من اجل وحدة امته العربية ، ومتصديا لكل محاولات تمزيقها على أسس طائفيه أو جهوية أو عرقية ، حتى أيامه الأخيرة، كما كان دائما مثالا للشهامة والرجولة والاخلاق السامية.

واضاف: فنم قرير العين يا أبا قيس ، وتأكد ان لك مكانة خاصة في نفوس كل رفاقك وأصدقاء المسيرة القومية الظافرة إن شاء الله، والهيئة الإدارية للمنتدى اذ تدعو المولى جلَت قدرته ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه، وان يدخله فسيح جناته ، لتسأله ان يلهم اهلك ومحبيك وعشيرتك جميل الصبر وحسن العزاء.