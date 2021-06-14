جريدة الاخبار اللبنانية تكشف المقترحات المصرية للمصالحة الفلسطينية التي قبلتها قيادة "حماس" وتحفظ عليها عباس
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جرينتش+2 12:31
رحيل المناضل القومي كمال فاخوري
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