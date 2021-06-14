نهاية عهد نتنياهو القذر.. الكنيست يمنح الثقة بأغلبية 60 صوتا مقابل 59 لحكومة اليميني المتطرف نفتالي بينيت/ فيديو
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اهالي حي “الشيخ جراح”.. مرابطون في مواجهة العصابات الصهيونية منذ عام ١٩٤٧/ فيديو
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