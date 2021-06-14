إصابة جندي إسرائيلي بإطلاق نار على الحدود الأردنية

أصيب جندي إسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، في تبادل إطلاق نار على الحدود الأردنية في منطقة وادي عربة.

وتفيد المعلومات المتوفرة حتى اللحظة، بحسب الاعلام العبري، فان إطلاق النار اندلع خلال “إحباط” الجيش الإسرائيلي ما زعم أنه “محاولة تهريب”.