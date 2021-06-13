وزارة الصحة تعلن اليوم الاحد تسجيل 10 وفيات و500 إصابة بكورونا و723 حالة شفاء ليصبح مجموع حالات الشفاء 726,219

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 10 وفيات و500 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 9592 وفاة و743331 إصابة.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن وزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّا وصل إلى 7520 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت اليوم إلى المستشفيات 72حالة، كما بلغ عدد الحالات التي غادرت المستشفيات 52 حالة، في حين بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 505 حالات.

وبين الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 6 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 16 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي في الإقليم ذاته 9 بالمئة.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 14 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 27 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 8 بالمئة.

وبلغت نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الجنوب 3 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 8 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي في الإقليم ذاته 3 بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 723 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 726219 حالة.

كما أشار إلى إجراء 18617 فحصاً، ليصبح العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 7543911 فحصاً، لافتاً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى نحو 2.69 بالمئة.

وبين الموجز أن عدد الذين جرى إعطاؤهم الجرعة الأولى من لقاحات كورونا بلغ 1922977 شخصاً والجرعتين 678847 شخصاً، فيما بلغ عدد المسجلين على المنصة لتلقي اللقاح 2866380 شخصاً.