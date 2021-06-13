وزارة الصحة تعلن اليوم الاحد تسجيل 10 وفيات و500 إصابة بكورونا و723 حالة شفاء ليصبح مجموع حالات الشفاء 726,219
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قطر تعتزم رفع المرحلة الثانية من القيود الصحية الاسبوع المقبل
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