لائحة الاتهام الاسرائيلية بحق الأسير البطل منتصر شلبي ترسم صورة صادقة لاصرار "شعب الجبارين" على تحرير ترابه الوطني
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جرينتش+2 02:21
الرئيس الإيراني السابق، أحمدي نجاد يعلن إن مسؤول مكافحة التجسس بوزارة الاستخبارات الإيرانية كان جاسوسا لإسرائيل
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