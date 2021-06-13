الدفاع المدني يعثر على طفل فُقد في أحراش بجرش

صرح مصدر في مديرية الدفاع المدني إن الفرق العاملة تمكنت من العثور على طفل فقد في منطقة الظهرة بجرش خلال عطلة الأسبوع.

وقال أنهن وبالتعاون مع مديرية الأمن العام، تمكنت كوادر الدفاع المدني وفور وصول بلاغ اختفاء الطفل (4 أعوام) من العثور عليه بعد عمليات البحث وكان بصحة جيدة.

وأشار إلى أن الدفاع المدني تعامل مع 4042 بلاغ خلال عطلة الأسبوع الماضية 289 حالة انقاذ و514 حالة إطفاء.

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