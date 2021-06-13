أجواء حارة بكل المناطق اليوم الاحد وانخفاض تدريجي غدا وبعده

ترتفع درجات الحرارة اليوم الأحد، لتسجل اعلى من معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء حارة نسبيا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الانين، انخفاض تدريجي على درجات الحرارة، تصبح الأجواء معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً الى حارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة تثير الغبار في مناطق البادية.

وتبقى الاجواء يومي الثلاثاء والأربعاء، معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في باقي مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 34 – 19 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 31 – 16، وفي مرتفعات الشراة 32 – 17، وفي مناطق البادية 38 – 19، وفي مناطق السهول 34 – 19، وفي الاغوار الشمالية 39 – 23، وفي الأغوار الجنوبية 39 – 25، وفي البحر الميت 39 – 24، وفي خليج العقبة 42 – 26 درجة مئوية.

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