الاردن دولة خضراء.. وزارة الصحة تعلن اليوم الجمعة تسجيل 7 وفيات و343 اصابة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 742,521
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بعد رواية جريدة “الجارديان”.. “واشنطن بوست” تدلي بدلوها حول وقائع واسرار محاولة اشعال الفتنة في الاردن
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