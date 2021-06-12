اعتقال محتال أجنبي حاول خداع المواطنين بـ “الدولار الأسود”

ألقت إدارة البحث الجنائي، اليوم السبت، القبض على شخص من جنسية أجنبية حاول الاحتيال على عدد من المواطنين بأسلوب الدولار الأسود.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن العاملين في إدارة البحث الجنائي تابعوا التحقيق حول معلومات وردت إليهم بمحاولة احد الأشخاص من جنسية اجنبية استدراج عدد من المواطنين للاحتيال عليهم بأسلوب الدولار الأسود وقدرته على تحويل أوراق بيضاء لعملة حقيقية.

وأضاف أنه بمتابعة التحقيق وجمع المعلومات جرى تحديد هوية ذلك الشخص المشتبه به وأُلقي القبض عليه وتبين أنه من جنسية أجنبية وضُبط بحوزته كمية من المواد الكيميائية التي تستخدم للاحتيال، إضافة لمجموعة من الأوراق البيضاء بحجم أوراق الدولار.

وحذرت إدارة البحث الجنائي المواطنين والمقيمين في المملكة من التعامل والتعاطي مع مثل هؤلاء الأشخاص واعتبار كل من يدعي ذلك محتالاً. وأكدت أنه لا يوجد ما يسمى بالدولار الأسود أو الأقل من سعر السوق، داعية للتبليغ عن أي شخص يدعي امتلاكه ذلك على هاتف الطوارئ (911) أو مراجعة أقرب مركز أمني أو قسم للبحث الجنائي.

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