احباط محاولة تهريب 150 ألف حبة مخدرة أُخفيت داخل مركبة

أحبطت إدارة مكافحة المخدرات محاولة لتهريب 150 ألف حبة مخدرة أُخفيت داخل مركبة شحن تمهيداً لتهريبها خارج المملكة، وألقت القبض على المتورطين.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن معلومات وردت للعاملين في إدارة مكافحة المخدرات حول قيام ثلاثة أشخاص بتخزين كمية كبيرة من الحبوب المخدرة في مخابئ سرية داخل إحدى مركبات الشحن تمهيداً لتهريبها خارج المملكة.

واضاف انه وبجمع المعلومات ومتابعة التحقيق، تمكن المحققون من التأكد من المعلومات وتحديد الأشخاص المتورطين ومكان مركبة الشحن في احدى مناطق شرق العاصمة، حيث جرى على الفور التحرك للمكان وضبط مركبة الشحن والمتورطين بالقضية، وبتفتيش المركبة عُثر داخل مخابئ سرية في جسم المركبة على 150 الف حبة مخدرة، وبوشرت التحقيقات.

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