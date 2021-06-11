لجنة فلسطين النيابية تزور منزل الاسير المحرر أبو جابر

زارت لجنة فلسطين النيابية مساء اليوم الجمعة، برئاسة النائب محمد الظهراوي وبحضور اعضاء من اللجنة النواب فايز بصبوص ومحمد ابو صعيليك والنائب خليل عطية، منزل الاسير المحرر عبد الله ابو جابر، في مخيم البقعة بلواء عين الباشا في محافظة البلقاء.

واشاد الظهراوي والنواب بموقف الشعب الأردني الذي وقف بكل قوه مع الأهل في فلسطين في مواجهة العدوان الاسرائيلي على غزة وعلى المقدسات في القدس الشريف.

كما أشاد النواب بدور الأسرى في الدفاع عن فلسطين وتضحياتهم من أجل حرية الشعب الفلسطيني، مطالبين بالعمل على الافراج عن بقية الأسرى الأردنيين .

والتقت اللجنة خلال الزيارة مع أهالي مخيم البقعة، حيث أكدوا أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية .

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