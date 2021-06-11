لانهم مُغرمون بامريكا ومُبغضون للعرب.. اكراد سوريا والعراق يُلقون بانفسهم الى التهلكة عبر خلافات بينية وصراعات دموية
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جرينتش+2 11:11
لانهم مُغرمون بامريكا ومُبغضون للعرب.. اكراد سوريا والعراق يُلقون بانفسهم الى التهلكة عبر خلافات بينية وصراعات دموية
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