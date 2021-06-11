الاردن دولة خضراء.. وزارة الصحة تعلن اليوم الجمعة تسجيل 7 وفيات و343 اصابة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 742,521
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إيساف يطرح أغنية “سيرة حلوة” إهداء للراحل سمير غانم/ فيديو
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