إيساف يطرح أغنية “سيرة حلوة” إهداء للراحل سمير غانم/ فيديو

طرح المطرب إيساف أغنية جديدة بعنوان “سيرة حلوة” والتى يهديها للفنان الكبير الراحل سمير غانم على موقع الفيديوهات يوتيوب، والأغنية من كلمات أحمد شكري، وألحان شريف بدر، وتوزيع شريف بدر، مكس وماستر أحمد شعتوت، والكليب من إخراج طارق حسين.

وقد نشر المطرب إيساف مؤخرا البرومو الخاص بالأغنية عبر حسابه بموقع “إنستجرام”، والتي تقول كلماتها:

“اللي سايب سيرة حلوة لما يمشي الناس تشكر..اللي سايب سيرة حلوة في القلوب بيسيب علامة”

وعلق ايساف على الفيديو قائلا: “إهداء إلى تاريخ الفنان اللى ياما سنين وسنين أدخل البسمة في بيوتنا كلنا سمير غانم.. إهداء من القلوب الي حبيب القلوب”.

ورحل عن عالمنا النجم الكبير سمير غانم، الخميس 20 مايو، عن عمر ناهز 84 عاماً، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية ، حيث عانى من خلل بوظائف الكلى، ونقل على إثرها لغرفة العناية المركزة ، وتدهورت حالته الصحية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

ولد سمير غانم يوم 15 يناير 1937، وتخرج فى كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، ثم التقى بكلٍ من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكونوا معا فرقة ثلاثي أضواء المسرح الشهيرة، وهو فريق غنائي كوميدي لمع على المسرح من خلال تقديم مجموعة من الاسكتشات الكوميدية، كان أشهرها “طبيخ الملايكة” و”روميو وجوليت”، ثم قدم الثلاثة بعدها عددًا من الأفلام والمسرحيات الناجحة.