3 شهداء وجريح باصابة خطرة في اشتباك مسلح بين قوات امن السلطة ووحدة مستعربين إسرائيلية فجر اليوم في جنين/ فيديو
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كيف تربي أطفالك الفلسطينيين في الشتات على التمسك بقضيتهم الوطنية
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