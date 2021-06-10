طقس معتدل في المرتفعات وحار نسبيا بباقي المناطق حتى الأحد

تكون درجات الحرارة اليوم الخميس، حول معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة، والأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتثير الغبار خاصة في مناطق البادية.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تنخفض يوم غدٍ الجمعة، درجات الحرارة قليلاً، وتكون الأجواء معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً الى حارة في باقي مناطق المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ويطرأ يومي السبت والأحد، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 31 – 16 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 28 – 13، وفي مرتفعات الشراة 29 – 12، وفي مناطق البادية 36 – 17، وفي مناطق السهول 32 – 17، وفي الاغوار الشمالية 37 – 19، وفي الأغوار الجنوبية 38 – 22، وفي البحر الميت 37 – 20، وفي خليج العقبة 41 – 24 درجة مئوية.