حركة الجهاد وسرايا القدس تنعيان شهداء جنين

فلسطين اليوم – غزة

نعت حركة الجهاد الإسلامي وذراعها العسكري “سرايا القدس”، اليوم الخميس، الشهداء الأبطال الذين ارتقوا أثناء التصدي لقوات الاحتلال الصهيوني التي حاولت اقتحام مخيم جنين لاعتقال مجاهدينا الأبطال الذين امتشقوا سلاحهمن وتجاوزوا قسوة الظروف والملاحقة والمطاردة ، ووقفوا ثابتين في المواجهة.

فقد نعت الحركة الشهيد المجاهد / جميل العموري أحد أبطال وكوادر حركة الجهاد الإسلامي وسرايا القدس الذي استشهد بعد مسيرة جهاد وثبات بقي خلالها مطلوباً لقوات الاحتلال على خلفية تنفيذ العديد من الأعمال الفدائية شمال الضفة، والشهيدين البطلين أدهم عليوي، وتيسير عيسة من أبناء جهاز الاستخبارات.

وأكدت، أن نهج المقاومة هو النهج الأصيل لشعبنا والتعبير الطبيعي عن واقعنا وحالنا في ظل الاحتلال والإرهاب الصهيوني الذي يستهدف شعبنا وأرضنا ومقدساتنا.

وقالت: “إنه ما من سبيل لمواجهة الاٍرهاب الصهيوني سوى بتفعيل المقاومة بكل أشكالها، واشتعال ساحات الوطن الفلسطيني بالانتفاضة والمواجهة والحفاظ على جذوة الصراع متقدة، كامتداد وتواصل لمعركة سيف القدس ومعاركنا السابقة التي رسخت معادلات جديدة في الصراع وراكمت مزيداً من القواعد في ردع الاحتلال. ”

ودعت الحركة، جماهير شعبنا في كل مكان إلى احتضان المقاومة ومساندة مسيرتها المباركة والالتفاف حولها.

وحيت الحركة الشهداء والدماء الطاهرة التي لن تذهب هدرا بعون الله، بل ستكون فاتحة نصر جديد باستمرار الجهاد والمقاومة.

وكان الشهداء الثلاثة ارتقوا برصاص عناصر من الوحدة الخاصة في جيش الاحتلال “الإسرائيلي” في مدينة جنين، فيما أُصيب شاب رابع بجروح خطيرة أُدخل على إثرها لغرفة العمليات في مستشفى جنين الحكومي.