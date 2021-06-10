3 شهداء وجريح باصابة خطرة في اشتباك مسلح بين قوات امن السلطة ووحدة مستعربين إسرائيلية فجر اليوم في جنين/ فيديو
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جرينتش+2 11:09
الجيش السوري يجندل المدعو أبو خالد الشامي “الأمير العسكري” لتنظيم “القاعدة في بلاد الشام” الارهابي
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