طقس معتدل بالمرتفعات وحار في باقي المناطق حتى السبت

الدفاعات السورية تتصدى ليلة امس لعدوان على ريف حمص نفذته طائرات إسرائيلية من فوق الأراضي اللبنانية/ فيديو
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