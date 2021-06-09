طقس معتدل بالمرتفعات وحار في باقي المناطق حتى السبت

يطرأ اليوم الأربعاء، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبيا الى حارة في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غدٍ الخميس، معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبيا الى حارة في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتثير الغبار في مناطق البادية.

اما يوم الجمعة، يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبيًا في مناطق البادية وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط بين الحين والآخر وتثير الغبار في مناطق البادية.

كما يطرأ السبت ارتفاع قليل آخر على درجات الحرارة وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبيا الى حارة في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط بين الحين والآخر وتثير الغبار في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 31 – 20 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 26 – 15، وفي مرتفعات الشراة 28 – 14، وفي مناطق البادية 36 – 19، وفي مناطق السهول 30 – 19، وفي الاغوار الشمالية 38 – 22، وفي الأغوار الجنوبية 39 – 26، وفي البحر الميت 38 – 25، وفي خليج العقبة 38 – 27 درجة مئوية.

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