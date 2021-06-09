صدور ثلاثيّة التواصل تحت عنوان: “التواصل وعُرْي القضاء الإسرائيلي”

صدرت ثلاثيّة التواصل تحت عنوان: “التواصل وعُرْي القضاء الإسرائيلي” مشتملة على ما يلي..

الجزء (1): مؤتمر عمّان الأردن آب 2001م والتجنيد والتطوّع في ال48 والمؤتمر الوطنيّ القبور.

الجزء (2): التواصل من الأسريّ الأهليّ إلى الجمعيّ القوميّ… بين التآمر والسطو.

الجزء (3): كيف أحاك الشاباك المحاكمات ما بين التخلّي والوفاء؟!

الأجزاء الثلاثة هي هوامش في سيرة ذاتيّة وجمعيّة، وبالألوان وتتناول المشروع منذ انطلاقته يوم 20 تموز 2000م وحتّى انتهاء محاكمات المشايخ ودخول أمين عام الحركة الوطنيّة للتواصل السجن في الأوّل من تشرين الثاني 2015م. يتمّ في المجموعة تناول المشروع بالوثائق التاريخيّة من خلال إعطاء كلّ ذي حقّ حقّه بغضّ النظر عن انتمائه وموقفه من الحركة، ومن خلال وضع النقاط على الحروف في دور كلّ من فعل وتفاعل مع المشروع ودون “تمشيط لحا!”.

المؤلّف والبالغ عدد صفحاته 860 صفحة من تأليف الكاتب سعيد نفّاع، وجزؤه الأول يصدر برعاية: “ميثاق المعروفيّين الأحرار” وعلى نفقة أعضائه الشخصيّة، ويتناول بتوسّع قضايا التجنيد والتطوّع من خلال التواصل، ودور الأحزاب والحركات والهيئات العربيّة الداخليّة في الموضوع بدءًا بلجنة المتابعة العليا. أمّا الجزآن الثاني والثالث وكعنوانهما يتناولان المشروع بكلّ أبعاده ويصدران برعاية: الحركة الوطنيّة للتواصل (لجنة التواصل وميثاق المعروفيّين)، وعلى نفقة الأعضاء.

يمكن الحصول على المؤلّف من المشايخ أعضاء اللجنة الوطنيّة للتواصل وأعضاء ميثاق المعروفيّين الأحرار، في القرى المختلفة. للتواصل:

الشيخ عوني خنيفس – رئيس لجنة التواصل الوطنيّة. 3661822-050

الشيخ كايد سلامة – سكرتير لجنة التواصل الوطنيّة. 7506538-050

الشاعر أسامة ملحم – رئيس ميثاق المعروفيّين الأحرار. 8253472-052

المحامي يامن زيدان – سكرتير الحركة الوطنيّة للتواصل. 3060522-052

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