الدفاعات السورية تتصدى ليلة امس لعدوان على ريف حمص نفذته طائرات إسرائيلية من فوق الأراضي اللبنانية/ فيديو
أهم العناوين
جرينتش+2 11:26
شمس البارودي: قررت اعتزال التمثيل بعدما “شاهدت” النبي وانا خاشعة امام قبره/ فيديو
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني