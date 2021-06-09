شمس البارودي: قررت اعتزال التمثيل بعدما “شاهدت” النبي وانا خاشعة امام قبره/ فيديو

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي،طوال يوم امس الثلاثاء، وعلى نطاق واسع أحدث ظهور للفنان المصري، حسن يوسف وزوجته الفنانة، شمس البارودي.

فقد حظيت الصورة التي التقطت بطريقة “السيلفي” بإعجاب العديد من مستخدمي “السوشيال ميديا”، والتي تبين ملامح شمس البارودي الغائبة عن الأضواء لسنوات وهي في عمرها الحالي 75 عاما.

وأشاد بعض المستخدمين باحتفاظ شمس البارودي بجمالها، وكذلك زوجها حسن يوسف (87 عاما) بشبابه، في الصورة الحديثة.

وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، كشفت الفنانة المصرية المعتزلة، شمس البارودي، تفاصيل جديدة، بشأن الرحلة التي كانت وراء اتخاذها قراراً باعتزال التمثيل عام 1982.

وقالت البارودي، في تصريحات خاصة مع صحيفة “الوطن” المصرية، إنها سافرت إلي باريس رفقة زوجها الفنان حسن يوسف، واشترت أحدث الملابس من بيوت الأزياء العالمية هناك، استعدادا لتصوير فيلم جديد من إنتاج شركة زوجها”، مضيفة أنها “اتجهت بعدها إلى المملكة العربية السعودية رفقة والدها لأداء مناسك العمرة”.

وتابعت: “وصلت إلي المدينة المنورة أولاً مع والدي، وكان يتم تخصيص وقت للنساء لزيارة قبر رسول الله صلي الله عليه وسلم، وهناك شاهدت النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام عند قبره وكان ينظر إليّ، فاهتزت روحي وذهلت وانتابتني حالة بكاء شديد، ووجدت نفسي أردد باكية (يا حبيبي يا رسول الله) وأنا غير مصدقة ما يُحدث لي”.

وأردفت شمس البارودي: “تواجدت معي زوجة صديق والدي حينها، والتي صاحت فيّ قائلة (فوقي يا شمس)، وغادرت المكان وأنا في حالة ذهول، لدرجة أن والدي سألني عن سبب تأخري بالداخل، لتجيب زوجة صديقه قائلة (باركوا لها.. ده ربنا فتح عليها) ولم أع معني كلامها من فرط حالة الصمت والذهول التي تملكتني وقتها”.

وتابعت: “اتجهنا بعدها إلى مكة لأداء مناسك العمرة، وأثناء الطواف حدثت لي فتوحات أخرى، منها رؤيتي لفاتحة الكتب كاملة بمعانيها وأنا أصلي، وحينما التزمت قرأت مدارج السالكين في 3 أجزاء، واكتشفت أنني رأيت كل ما هو مكتوب، أقسم بالله أن هذا ما حدث معي حينها”.

وواصلت: “أيقن قلبي حينها أن كل شيء إلى زوال، سواء المال أو الجاه أو الشكل أو الجمال، فلن يبقى معي في قبري سوى قوة إيماني، وحينها قررت اعتزال التمثيل وأنا في أوج توهجي الفني”.

​وتزوجت شمس البارودي من حسن يوسف في بداية سبعينيات القرن الماضي، وأثمر زواجهما عن 4 أبناء هم محمود وناريمان وعبد الله والممثل عمر حسن يوسف.

واعتزلت شمس البارودي في بداية ثمانينيات القرن الماضي، بعد عرض آخر أفلامها السينمائية “اثنين على الطريق”، فيما استمر زوجها حسن يوسف في التمثيل، وأكد على عدم اعتزاله الفن وإنما أوضح أنه أصبح أكثر “التزاما” في انتقاء أدواره.

وحقق حسن يوسف نجاحا منقطع النظير عن تجسيده دور الداعية الإسلامي الراحل، الشيخ محمد متولي الشعراوي، في مسلسل “إمام الدعاة”، الذي عرض في شهر رمضان عام 2003.