رفعت الأسد يعود الى بيت الطاعة، ويبرق للرئيس بشار مهنئاً بفوزه في الانتخابات الرئاسية الاخيرة

الدفاعات السورية تتصدى ليلة امس لعدوان على ريف حمص نفذته طائرات إسرائيلية من فوق الأراضي اللبنانية/ فيديو
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