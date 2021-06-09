رفعت الأسد يعود الى بيت الطاعة، ويبرق للرئيس بشار مهنئاً بفوزه في الانتخابات الرئاسية الاخيرة

وجه قائد سرايا الدفاع سابقا، وشقيق الرئيس الخالد حافظ الأسد، برقية تهنئة إلى ابن أخيه الرئيس بشار الأسد، بمناسبة فوزه في انتخابات الرئاسة.

وجاء في البرقية التي نشرها دريد الأسد، نجل رفعت: “اليوم ينتصر الشريف وشعبه ولا يسعني بعد إذ رأيتك حبيبا كريما وكما عهدتك بحمد الله إلا أن أبعث اليوم أصدق التهاني بمناسبة حصولكم على ثقة شعبنا العظيم بإعادة انتخابكم”.

وتمنى العم رفعت للرئيس الأسد “التوفيق والنجاح في القيام بمهامكم في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها بلادنا الحبيبة، والتي أنتم أهل لها من دون شك”.

وفي تقديمه للبرقية أعاد دريد استخدام لقب “القائد” الذي عرف به والده على مدى سنوات، حين كان قائدا لسرايا الدفاع، وهو أحد المناصب الرفيعة التي تولاها في البلا،د قبل أن يغادرها إثر خلاف مع شقيقه عام 1984، ويتحول إلى معارض لابن أخيه، قبل أن يظهر يوم انتخابات الرئاسة وهو يصوت في سفارة بلاده في فرنسا.

فقد ظهر رفعت وهو يدلي بصوته في سفارة بلاده في باريس، فيما كتب نجله دريد: “نعم لسوريا التي أسستم أعمدتها وأركانها، نعم للجيش العربي السوري”:

يذكر أن القضاء الفرنسي حاكم رفعت بتهمة جمع ثروة في فرنسا من خلال اختلاس أموال عامة وتبييض أموال، وحكم عليه بالسجن خمس سنوات، إلا أنه استأنف الحكم ومنذ الخامس من الشهر الماضي بدأ القضاء إعادة النظر بالحكم.