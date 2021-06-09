بات يتصرف كرئيس للمعارضة.. نتنياهو يجهد لتحويل “مسيرة الاعلام” بالقدس الى لغم ينفجر في حكومة خَلَفه بينيت

الدفاعات السورية تتصدى ليلة امس لعدوان على ريف حمص نفذته طائرات إسرائيلية من فوق الأراضي اللبنانية/ فيديو
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جرينتش+2 11:26
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