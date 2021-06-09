النائب رمزي العجارمة يؤدي القسم الدستوري خلفا لقريبه المفصول

أدى المرشح في الانتخابات النيابية الأخيرة، رمزي العجارمة الذي يلي النائب المفصول أسامة في عدد الأصوات، اليوم الأربعاء، القسم الدستوري كنائب عن الدائرة الخامسة في العاصمة، وذلك سنداً لأحكام المادة 80 من الدستور والمادة 4 من النظام الداخلي لمجلس النواب.

ويتضمن القسم الدستوري النص التالي دون زيادة أو نقصان: “اقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن، وأن أحافظ على الدستور وان اخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إلي حق القيام”.

وكانت صدرت إرادة ملكية بفض الدورة غير العادية لمجلس الامة التاسع عشر اول امس، اعتبارا من يوم غد الخميس الموافق للعاشر من شهر حزيران (يونيو) الحالي.