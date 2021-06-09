الدفاعات السورية تتصدى ليلة امس لعدوان على ريف حمص نفذته طائرات إسرائيلية من فوق الأراضي اللبنانية/ فيديو
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العثور على اسلحة وكتاب “كفاحي” لهتلر بمنزل “صافع” ماكرون
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