الدفاعات السورية تتصدى ليلة امس لعدوان على ريف حمص نفذته طائرات إسرائيلية من فوق الأراضي اللبنانية/ فيديو

تصدت الدفاعات الجوية السورية، ليلة امس الثلاثاء، لعدوان إسرائيلي بريف حمص وسط سوريا.

وقال مصدر أمني رفيع المستوى لـ “سبوتنيك”: إن “الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي نفذته طائرات إسرائيلية من فوق الأراضي اللبنانية”.

بدورها، أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”، بسماع دوي انفجارات في سماء دمشق.

وأكدت الوكالة أن وسائط الدفاع الجوي السوري قد تصدت لعدوان إسرائيلي نفذ من الأجواء اللبنانية.

ونقل مراسل “سبوتنيك” في سوريا عن مصدر أمني قوله، إن عددا من الصواريخ أطلقتها طائرات إسرائيلية من فوق الأراضي اللبنانية، استهدفت مواقع في محيط مدينة حمص.

وأكد المصدر – الذي فضل عدم ذكر اسمه – أن الدفاعات الجوية السورية تمكنت من إسقاط معظمها قبل وصولها إلى أهدافها.

وشوهدت صواريخ الدفاع الجوي السوري وهي تتصدى للهجمات الإسرائيلية وتدمر عددا منها في السماء، وفقا لتلفزيون الإخبارية السورية.

ونفى المصدر تسجيل أي عدوان في العاصمة دمشق أو محيطها. وكشف في الوقت ذاته، أن جميع الأصوات التي سمعت في هذه المنطقة ناجمة عن تصدي قواعد الدفاع الجوي السورية في المنطقة الجنوبية، للعدوان الإسرائيلي على محيط مدينة حمص.

وأشار المصدر إلى الفرق الفنية تعكف حاليا على تقييم الأضرار الناجمة عن العدوان.

كان آخر هجوم شنه الطيران الإسرائيلي على الأراضي السورية في الخامس من مايو/أيار الماضي عندما استهدف مستودعا مدنيا للمواد البلاستيكية بريف اللاذقية، ما استشهاد مدني وجرح ستة آخرين بينهم طفل ووالدته في حصيلة أولية إضافة إلى وقوع بعض الخسائر المادية، من بينها منشأة مدنية لصناعة المواد البلاستيكية.