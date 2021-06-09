هزيمة الجائحة.. وزارة الصحة تعلن اليوم الاربعاء عن تسجيل 12 وفاة و598 إصابة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 741,699
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جرينتش+2 06:22
اجهزة امن عباس تعذب نشطاء الضفة الداعمين للمقاومة في غزة وتجبرهم على شتم محمد الضيف وابو عبيدة
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