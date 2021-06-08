يوم اردني بامتياز.. سلطات العدو افرجت عن أبو جابر، وإسقطت لائحة الاتهام بحق الدعجة والعنوز وإلغت إجراءات اعتقالهما
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جرينتش+2 03:15
يترأسهما هنية والرجوب.. وفدا حماس وفتح يصلان القاهرة لإجراء حوارات حول آخر التطورات السياسية والميدانية
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