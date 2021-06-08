يترأسهما هنية والرجوب.. وفدا حماس وفتح يصلان القاهرة لإجراء حوارات حول آخر التطورات السياسية والميدانية

وصل إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ووفد من قيادة الحركة، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة المصرية القاهرة، تلبية لدعوة من القيادة المصرية، لإجراء حوارات في مختلف التطورات السياسية والميدانية، خاصة في ظلال معركة سيف القدس.

ويضم وفد حماس كلًا من نائب رئيس الحركة الشيخ صالح العاروري، ود. موسى أبو مرزوق، وعزت الرشق، ومحمد نزال، وروحي مشتهى، وحسام بدران، وزاهر جبارين، أعضاء المكتب السياسي.

وكان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، صبري صيدم،قد أكد لإذاعة “صوت فلسطين”، أنّ وفد حركة فتح يصل القاهرة الثلاثاء، برئاسة أمين سر اللجنة المركزية جبريل الرجوب، وعضوية أحمد حلس، وروحي فتوح”.

وقال، إنّ وفود الفصائل الفلسطينية ستصل القاهرة تباعا، بناء على دعوة وجهتها مصر لكافة الفصائل الفلسطينية.

وأشار، “لا يوجد برنامج محدد للقاءات، ولكن موضوع البحث إعادة ترتيب البيت الفلسطيني، والعمل على إنهاء الانقسام الفلسطيني، ووضع خارطة طريق لمواجهة التحديات القائمة”.