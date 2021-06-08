نصر الله يُطل مُشرقاً بالصحة والعافية، ويشكر المحبين الذين اقلقهم مرضه، ويتعهد بمواصلة الطريق حتى نصلي بالقدس
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فانتازيا.. سمية الخشاب وعمر كمال يطرحان كليب “أوعدك”/ فيديو
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