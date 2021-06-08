ضبط متسولة حاولت تقديم رشوة لكوادر مكافحة التسول

ضبطت وحدة مكافحة التسول التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، أثناء قيامها بجولات تفتيشية، متسولة في احدى مناطق عمان، حاولت تقديم رشوة مالية لمجموعة من كوادرها، والتي كان يرافقها عناصر من الأمن العام، لتركها وشأنها وعدم تسليمها للمركز الأمني، بعد مقاومتها.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، انه جرى ضبط المتسولة واحالتها ضمن الأصول إلى المركز الأمني، بجرم التسول ومحاولة تقديم رشوة مالية، مشيرا الى ان لدى المتسولة عددا من القيود الامنية، اضافة الى أنها مكررة لجرم التسول .

ودعت الوزارة المواطنين بعدم التعاطي أو التعاطف مع المتسولين بأي شكل من الأشكال، في سعيها لمكافحة هذه الفئة في مجتمعنا.

وأوضحت أن المواطن شريك أساسي في الحد من هذه الظاهرة السلبية، حيث أثبتت الدراسات الاجتماعية التي أجرتها الوزارة لأوضاع المتسولين المضبوطين أن التسول يعتبر وسيلة سريعة لجني المال.

وأكدت الوزارة أن صناديق العون الاجتماعي مشرعة الأبواب ويمكن للمواطنين الذين يرغبون بالتبرع توجيه هذا الخير الى الجهات المرخصة حتى تصل الى المحتاجين الحقيقيين وليس المتسولين.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة