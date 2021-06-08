نصر الله يُطل مُشرقاً بالصحة والعافية، ويشكر المحبين الذين اقلقهم مرضه، ويتعهد بمواصلة الطريق حتى نصلي بالقدس
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جرينتش+2 07:49
سمير الرفاعي يقدم أوراق اعتماده سفيراً لفلسطين في دمشق
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