سلطات الاحتلال تفرج عن الاسير الأردني أبو جابر اليوم الثلاثاء

نقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الأردني عبدالله أبو جابر، من معتقل النقب إلى معتقل الرملة تمهيدا للإفراج عنه اليوم الثلاثاء، بحسب رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى الفلسطينيين أمين شومان.

وسينقل أبو جابر بعد ذلك من سجن الرملة إلى الأردن، وفق هيئة شؤون الأسرى والمحررين التي اعلنت إن وضع “أبو جابر” الصحي “جيد”.

ورجحت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في وقت سابق، الإفراج عن أبو جابر، المعتقل لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية السفير ضيف الله الفايز: “أُبلغنا إنه في حال استكمال الإجراءات القانونية سيتم إطلاق سراحه، وآخر المعلومات التي وردتنا الأحد، أنه من المتوقع أن تستكمل هذه الإجراءات الاثنين، ومن المرجح أن يتم إطلاق سراحه ونقله إلى الأردن الثلاثاء”.