نصر الله يُطل مُشرقاً بالصحة والعافية، ويشكر المحبين الذين اقلقهم مرضه، ويتعهد بمواصلة الطريق حتى نصلي بالقدس
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جرينتش+2 07:48
الملك: هناك مؤامرة كانت تحاك لإضعاف الدولة الأردنية والقضية الفلسطينية، ولكن تمكنا من التصدي لها
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