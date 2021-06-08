نصر الله يُطل مُشرقاً بالصحة والعافية، ويشكر المحبين الذين اقلقهم مرضه، ويتعهد بمواصلة الطريق حتى نصلي بالقدس
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جرينتش+2 07:48
الجائحة تتقهقر.. وزارة الصحة تعلن اليوم الثلاثاء عن تسجيل 8 وفيات و599 إصابة بالكورونا ليصبح العدد الكلي 741,101
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