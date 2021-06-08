أجواء ربيعية معتدلة في معظم المناطق حتى يوم الجمعة المقبل

تكون درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، حول معدلاتها العامة لمثل هذ الوقت من السنة، والأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في مناطق البادية، وحارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتستمر الأجواء يوم غد الاربعاء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً إلى حارة في باقي مناطق المملكة، مع ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات، بحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية.

وتبقى الاجواء يوم الخميس، معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً إلى حارة في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والاخر، مثيرة للغبار في مناطق البادية.

ويطرأ الجمعة انخفاض قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في مناطق البادية، وحارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر، مثيرة للغبار في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 29 – 17 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 25 – 14، وفي مرتفعات الشراة 27 – 12، وفي مناطق البادية 34 – 17، وفي مناطق السهول 30 – 18، وفي الاغوار الشمالية 34 – 20، وفي الأغوار الجنوبية 37 – 23، وفي البحر الميت 36 – 22، وفي خليج العقبة 37 – 23 درجة مئوية.

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