‏”العمل الإسلامي” يطالب الحكومة بالتحرك الفاعل لتحرير الأسيرين الدعجة والعنوز

طالب حزب جبهة العمل الإسلامي الحكومة بالتحرك الفاعل للإفراج عن الأسيرين الأردنيين مصعب الدعجة، وخليفة العنوز، ‏المعتقلين من قبل العدو الصهيوني بعد نجاحهما في عبور الحدود إلى داخل الأراضي الفلسطينية، لمناصرة أهل القدس‎ ‎وحي الشيخ ‏جراح خلال العدوان الصهيوني على القدس وقطاع غزة منتصف الشهر الماضي، محذراً مما يتعرض له الأسيرين من انتهاكات ‏صارخة وتعذيب على أيدي السجان الصهيوني.‏

ودعا الحزب، في تصريح صادر عنه اليوم، الحكومة لمتابعة قضية الأسيرين الدعجة والعنوز ووقف ما يمارس بحقهما من انتهاكات، واستخدام كافة الأوراق المتاحة بما في ذلك طرد سفير الاحتلال ‏واستدعاء السفير الأردني لدى الكيان الصهيوني وقطع كافة العلاقات معه للضغط على الاحتلال الصهيوني للإفراج عنهما.

كما دعا الحزب الى استمرار الجهود الرسمية للإفراج عن باقي الأسرى الأردنيين، ومعالجة ملف ‏المفقودين لدى الاحتلال.‏