وزارة الصحة: حملة رقابية لحظر التدخين ومنع عدوى كورونا معا

بدأت وزارة الصحة بتنفيذ حملة رقابية مشددة تزامناً مع مرحلة التوسع في فتح القطاعات للتأكد من تطبيق إجراءات السلامة العامة وحظر التدخين في الأماكن العامة، كجزء من الاجراءات والقرارات الحكومية المتخذة لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا، وتوفير بيئة خالية من التدخين في الاماكن العامة والمغلقة.

وبين مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الاولية الدكتور غازي شركس ان الحملة جاءت لتؤدي دوراً رقابياً بهدف إنفاذ قانون الصحة العامة رقم 47 لعام 2008 وتعديلاته والذي يحظر التدخين بجميع أشكاله في الأماكن العامة والمغلقة بنسبة 100 بالمئة، وذلك تزامناً مع التوجه الحكومي لمرحلة التوسع بفتح القطاعات والعودة للسماح بتقديم خدمة الأرجيلة في المقاهي ضمن اشتراطات صحية حددتها وزارة الصحة.

وتتبنى وزارة الصحة ممثلة بمديرية التوعية والإعلام الصحي التوجهات الحكومية التي تدعو لمكافحة التدخين، والعمل على تطبيق القوانين والتشريعات الخاصة بمكافحة التدخين وإشرافها على ضباط الارتباط العاملين في الميدان، الذين ينفذون جولات تفتيشية مستمرة على المؤسسات الصحية والعامة، اضافة لتنفيذ حملات التوعية بأضرار التدخين والتي تستهدف المجتمع المحلي وعقد الشراكات الهادفة مع الهيئات الدولية وجمعيات المجتمع المدني.

وتُعد مديرية التوعية والإعلام الصحي الجهة الرئيسية في إطلاق الحملات الإعلامية الوطنية الهادفة لتوعية المواطنين بأضرار التدخين وهي مديرية رئيسية ضمن إدارة الرعاية الصحية الأولية، حيث أن الحملة ستستند إلى مبدأ الحزم في تنفيذ المخالفات ولدى المفتشين صلاحية الضابطة العدلية لإنفاذ القانون.

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