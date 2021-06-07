ضمن ألبومه الجديد “قصص عن فلسطين”.. المطرب محمد عساف يطلق أغنيته الأولى “بحرك غــــــــــــزة”/ فيديو

أعلن الفنان الفلسطيني محمد عساف ، مساء امس الأحد، عن أول أغنية من ألبومه المُرتقب “قصص عن فلسطين” والتي تحمل عنوان “بحرك غزة “.

وتعبر أغنية “بحرك غزة” للفنان محمد عساف بكلماتها عن بحر قطاع غزة، حيث سيتم عرض الأغنية الثانية من الألبوم اليوم الإثنين.

وأعلن عساف عن إطلاق أغنيته “بحرك غزة” من خلال صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” اذ نشر مقطعاً من الأغنية وعلق قائلاً: “أقدم لكم الاغنية الأولى من ألبوم قصص عن فلسطين “بحرك غزة” هذه قصة بحر غزة اللي مالو حدود.

وبيّن أن الأغنية من كلمات الشاعر خالد جمعة، وألحان ياسر عمر، توزيع وهندسة صوتية محمود عمر عمار.

وكان عساف قد أعلن فيما سبق أنه قريبا سيطلق البوما فلسطينيا مكونا من ٧ أغاني، مبيناً أنه بمثابة رسالة حب ووفاء لفلسطين، بحرها، جبالها، مدنها وقراها، أهلها الطيبين، شبابها وبناتها.

وأشار إلى أنه تم تأجيل إطلاقه بسبب العدوان الأخير على الشعب الفلسطيني الذي نشب من أحداث حي الشيخ جراح و القدس ، ثم اشتد في غزة لمدة 11 يوماً.