شرطة الإحتلال تقرر إلغاء "مسيرة الأعلام" في القدس، ورئيس الصهيونية الدينية يصرخ: هذا استسلام مخزٍ لتهديدات حماس
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جرينتش+2 09:14
صراعات دامية ومؤامرات خطيرة تعصف باقليم كردستان العراق.. فهل تتعظ القوى والاحزاب الكردية الانفصالية في سوريا؟
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