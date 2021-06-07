شرطة الإحتلال تقرر إلغاء “مسيرة الأعلام” في القدس، ورئيس الصهيونية الدينية يصرخ: هذا استسلام مخزٍ لتهديدات حماس



اكدت صحيفة يديعوت العبرية، اليوم الاثنين، انه وبشكل نهائي ابلغ مفوض الشرطة الإسرائيلية منظمي مسيرة الأعلام بالقدس بإلغاء الحدث.

وقال منظمو مسيرة الأعلام :” أبلغتنا الشرطة الإسرائيلية بعدم وجود موافقة على مسيرة الأعلام يوم الخميس المقبل وسيتم إلغاؤها.

من جانبه قال رئيس الصهيونية الدينية بتسلئيل سموتريتش: “أبلغ مفوض الشرطة منظمي مسيرة الأعلام بإلغاء الفعالية – المفوض عاجز عن الدفاع عن المتظاهرين في شوارع القدس بالعلم الإسرائيلي – استسلام مخز لتهديدات حماس”.

وتابع قائلا :” مفوض الشرطة غير قادر على حماية المتظاهرين في شوارع القدس، وغير قادر على حماية السكان اليهود في اللد وعكا والرملة، وهو الآن يجعل يحيى السنوار هو الذي يدير القدس.

واضاف: ” لقد خضعنا للأسف لـ حمـــاس وتم إلغاء مسيرة الأعلام”.

وأضاف : “بينما نتجادل بشأن أي حكومة يجب تشكيلها، نرى أن يحيى السنـوار هو الذي يتحكم بأمورنا هنا، هذا خزي ووصمة عار”، متابعا : “تستحق إسرائيل قيادة أقوى وأكثر مصداقية”.

من جهته هاجم رئيس حزب القوة اليهودية عضو الكنيست بن غفير بشدة مفوض الشرطة لقراره إلغاء مسيرة الأعلام بالقدس، قائلا ان مفوض الشرطة يستسلم لحماس ويطوي العلم الإسرائيلي.

بعد تهديدات حمـاس..

وفي وقت سابق اليوم، حذر نائب رئيس حركة حماس في غزة د. خليل الحية، الاحتلال والوسطاء وكل العالم من اقتراب مسيرة الاعلام التي ينوي المستوطنون تنظيمها يوم الخميس المقبل من مدينة القدس والمسجد الأقصى.

وقال الحية في كلمة له خلال مؤتمر لدعم المقاومة ونصرة للقدس لعدد من مؤسسات المجتمع المدني في غزة:” نحذر الاحتلال والوسطاء وكل العالم من اقتراب مسيرة الأعلام من القدس والأقصى، وأرجو أن تصل هذه الرسالة واضحة حتى لا يكون يوم الخميس مثل يوم 11/5.

وأضاف : “نقول للوسطاء بشكل واضح، إنه آن الأوان للجم هذا الاحتلال، وإلا فالصواعق ما زالت قائمة ، و نحن لسنا هواة حروب، ولكن نريد الحرية والاستقرار على أرضنا”.

ويوم أمس الأحد، ذكرت صحيفة “معاريف” العبرية أن الشرطة “الإسرائيلية” وافقت على تنظيم مسيرة لآلاف المستوطنين وسط القدس المحتلة، ولكن الوضع اختلف تماما هذا اليوم الاثنين.

بدوره، حذر وزير خارجية الاحتلال غابي أشكنازي، رئيس الوزراء المؤقت بنيامين نتنياهو من “انفجار الأوضاع” في محيط المسجد الأقصى؛ بسبب مسيرة مرتقبة لآلاف المستوطنين.

وطالب في رسالة بعثها لنتنياهو، حسب القناة الـ12 العبرية (خاصة)، بـ”عقد نقاش حول الوضع الحساس في القدس”، داعيا إياه إلى إلغاء أو تغيير مكان تنظيم “مسيرة الأعلام”.

وكان من المقرر تنظيم المسيرة، التي يرفع فيها أعلام الاحتلال، الشهر الماضي تزامنا مع الذكرى السنوية (بموجب التقويم العبري)، لاحتلال القدس الشرقية عام 1967، ولكن جرى تأجيلها بعد أن فرقتها صواريخ المقاومة التي أطلقت من غزة حينها، وفي ظل التوتر الشديد الذي كان يسود القدس.