شرطة الإحتلال تقرر إلغاء "مسيرة الأعلام" في القدس، ورئيس الصهيونية الدينية يصرخ: هذا استسلام مخزٍ لتهديدات حماس
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جرينتش+2 06:11
حديث صريح.. إعادة بناء البيت الفلسطيني
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