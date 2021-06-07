“المستقلة للانتخاب”: رمزي العجارمة يخلف النائب اسامة العجارمة

قال الناطق باسم الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني، اليوم الاثنين، إن الهيئة ردت على كتاب من مجلس النواب للمطالبة بتسمية المرشح الذي يلي النائب أسامة العجارمة، الذي فقد مقعده بعد قرار فصله، من حيث عدد الأصوات.

وأضاف يقول أن “رد الهيئة يفيد أن المرشح رمزي العجارمة هو المرشح لعضوية مجلس النواب، حيث إنه يلي النائب أسامة العجارمة بحسب عدد الأصوات من نفس القائمة، وفق المادة 54 من قانون الانتخاب”.

وكان مجلس النواب قد صوت، امس الأحد، بالموافقة على مذكرة نيابية تطالب بفصل النائب أسامة العجارمة، المجمدة عضويته، بعد تصريحات مسيئة للمجلس صدرت عنه.