شرطة الإحتلال تقرر إلغاء "مسيرة الأعلام" في القدس، ورئيس الصهيونية الدينية يصرخ: هذا استسلام مخزٍ لتهديدات حماس
أهم العناوين
جرينتش+2 06:11
انخفاض آخر.. وزارة الصحة تعلن اليوم الاثنين عن تسجيل11 وفاة و655 إصابة بالكورونا ليصبح العدد الكلي 740,502
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني