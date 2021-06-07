انخفاض آخر.. وزارة الصحة تعلن اليوم الاثنين عن تسجيل11 وفاة و655 إصابة بالكورونا ليصبح العدد الكلي 740,502

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن تسجيل 11 وفاة و655 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 9541 وفاة و740502 إصابة.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن وزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّا وصل إلى 9066 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت، اليوم، إلى المستشفيات 61 حالة، كما بلغ عدد الحالات التي غادرت المستشفيات 72 حالة، في حين بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 513 حالة.

وبين الموجز، أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 8 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 19 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي في الإقليم ذاته 8 بالمئة.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 13 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 25 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 8 بالمئة.

وبلغت نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الجنوب 4 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 8 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي في الإقليم ذاته 9 بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 920 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد إنتهاء فترة العزل 14 يوما إلى 721895 حالة.

كما أشار إلى إجراء 22128 فحصا، ليصبح العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 7429181 فحصا، لافتاً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى نحو 96ر2 بالمئة.

وبين الموجز أن عدد الذين جرى إعطاؤهم الجرعة الأولى من لقاحات كورونا بلغ 1785188 شخصا والجرعة الثانية 586645 شخصا، فيما بلغ عدد المسجلين على المنصة لتلقي اللقاح 2743377 شخصا.