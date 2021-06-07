أجواء معتدلة بالمرتفعات وحارة في باقي المناطق حتى الخميس

يطرأ اليوم الاثنين، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، لتسجل حول معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً إلى حارة في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الثلاثاء، انخفاض طفيف على الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً إلى حارة في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

اما يوم الأربعاء، يطرأ ارتفاع قليل على الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات، وتكون مثيرة للغبار أحياناً خاصة في مناطق البادية.

وتبقى الأجواء الخميس، معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر، ومثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 31 – 17 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 26 – 13، وفي مرتفعات الشراة 27 – 12، وفي مناطق البادية 35 – 16، وفي مناطق السهول 30 – 17، وفي الاغوار الشمالية 36 – 20، وفي الأغوار الجنوبية 37 – 24، وفي البحر الميت 36 – 23، وفي خليج العقبة 37 – 23 درجة مئوية.

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