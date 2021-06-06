شرطة الإحتلال تقرر إلغاء "مسيرة الأعلام" في القدس، ورئيس الصهيونية الدينية يصرخ: هذا استسلام مخزٍ لتهديدات حماس
أهم العناوين
جرينتش+2 04:21
من انجازات “سيف القدس”.. غانتس يوصي بإلغاء “مسيرة الأعلام” اليهودية في القدس بعد تهديدات حماس والجهاد
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني