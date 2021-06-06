مذكرة نيابية لحجب الثقة عن وزيرة الطاقة

كشف النائب فواز الزعبي، اليوم الأحد، عن تبني مذكرة لحجب الثقة عن وزيرة الطاقة والثروة المعدنية، هالة زواتي، فيما طالبها نواب بتقديم استقالتها أدبيا، جراء حادثة انقطاع التيار الكهربائي عن الأردن.

وقد استهجن النواب لجوء الحكومة إلى شركة دولية لمعرفة سبب انقطاع الكهرباء عن الأردن، في ظل وجود مستشارين لوزارة الطاقة، فيما نفت وزيرة الطاقة وجود أي مستشارين لها كما يشاع.

كما أعرب نواب عن عدم قناعتهم علنا بما قدمته وزيرة الطاقة ومدير عام شركة الكهرباء الوطنية، ودعوا الوزيرة إلى احترام عقولهم وعقول الأردنيين، والكشف عن الأسباب الحقيقية وراء انقطاع التيار الكهربائي.

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