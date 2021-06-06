جدل كبير بسبب رقصة فيفي عبده بعد شفائها من المرض/ فيديو

شرطة الإحتلال تقرر إلغاء "مسيرة الأعلام" في القدس، ورئيس الصهيونية الدينية يصرخ: هذا استسلام مخزٍ لتهديدات حماس
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