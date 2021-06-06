“الوحدة الشّعبية” يطالب الحكومة بتحرير مصعب الدعجة وخليفة العنوز

اصدر المكتب السّياسي لحزب الوحدة الشّعبية، اليوم الاحد، التصريح الصحفي التالي..

بادئ الامر، نتوجه بالتحية شعبنا العربي الأردني على وقفته المشرفة وانتصاره للشعب العربي الفلسطيني ومقاومته في مواجهة العدوان الصّهيوني، الذي استهدف القدس والمقدسات وكل الأرض الفلسطينية المحتلة، والذي جسد من خلالها شعبنا العلاقة الكفاحية بين الشّعبين بالدفاع عن الحقوق الوطنية والقومية ورفضه لكل المعاهدات والاتفاقيات المذلة وكل أشكال التطبيع مع الكيان الصّهيوني .

لقد تنوعت أشكال التعبير الشعبي في الاعتصامات بالقرب من سفارة الكيان والتجمع على مقربة من الحدود الأردنية الفلسطينية ومحاولات عبور الحدود والتي منها عبور الأسيرين مصعب الدّعجة وخليفة العنوز بدافع وطني وعروبي للدفاع عن القدس والمقدسات وتم اعتقالهم في الكيان الصهيوني وتحويلهم للمحاكمة .

إننا نحمل الحكومة مسؤولية استمرار اعتقال المواطنين الأردنيين مصعب الدعجة وخليفة العنوز والذي يتعرضون لكافة أشكال التنكيل والتعذيب في ظروف اعتقالية قاسية في أقبية التحقيق الصهيونية حسب ما أفاد به محامي الدفاع عنهم أمام المحاكم العسكرية الصهيونية .

ونطالب الحكومة بالعمل بشكل فوري وعاجل للإفراج عنهم وعودتهم سالمين لأرض الوطن ولأهلهم ونؤكد على المطلب الشعبي بإغلاق السفارة الصهيونية وطرد السفير وإلغاء اتفاقية الغاز وإعلان بطلان معاهدة وادي عربة .