الفصائل الفلسطينيّة بمحافظة جنين تحاور المحامي سعيد نفّاع

دعا ممثّلو الفصائل الفلسطينيّة في محافظة جنين، هذا الأسبوع ، النائب السابق المحامي سعيد نفّاع، للقاء على هامش اجتماع الفصائل الشهري، قدّم نفّاع خلاله مداخلة تناول فيها الهبّة الأخيرة لأبناء شعبنا في الداخل وارتباطها بالعدوان على القدس وغزّة، ومعاني وأبعاد هذه الهبّة.

وقد ادلى الحضور بملاحظاتهم بعد المداخلة مثمّنين عاليًا الدور النضاليّ الذي يقوم به أبناء الداخل من الشعب الفلسطيني بشكل عام وخلال هبّة الكرامة بشكل خاص، كما شدّد المشاركون خلال مداخلاتهم على أهميّة تجذير وتطوير وإدامة التواصل وعلى الأسس الوطنيّة وانطلاقًا منها.

وقد شارك في اللقاء كلّ من: راغب أبو دياك – فتح، وعبد الله قبها- جبهة التحرير العربيّة، ومحمّد أبو الهيجا- المبادرة الوطنيّة، وأحمد العبوشي- جبهة التحرير الفلسطينيّة، وغيّاث عابد – حزب فدا، وجمال محاميد – الجبهة الديموقراطيّة، ورامي نزّال- جبهة النضال الشعبي، وعطا إغباريّة – جبهة التحرير الفلسطينيّة، وعمر منصور- المبادرة الوطنيّة، وعبد الكريم طحاينة- الجبهة العربيّة الفلسطينيّة.