استقرار.. وزارة الصحة تعلن اليوم الاحد عن تسجيل 14 وفاة و528 إصابة بالكورونا ليصبح العدد الكلي 739,847

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 14 وفاة و528 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 9530 وفاة و739847 إصابة.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن وزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّا وصل إلى 9301 حالة بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت اليوم إلى المستشفيات 49 حالة، كما بلغ عدد الحالات التي غادرت المستشفيات 49، في حين بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 528 حالة.

وبين الموجز، أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 8 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 18 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي في الإقليم ذاته 11 بالمئة.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 14 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 25 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 7 بالمئة.

كما بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الجنوب 5 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 8 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي في الإقليم ذاته 6 بالمئة.

كما أشار الموجز إلى تسجيل 890 حالة شفاء، ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 721016.

وأضاف أن 17314 فحصاً مخبريّاً أجري اليوم الأحد، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 7407053 فحصاً، لافتاً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى نحو 05ر3 بالمئة.

كما بين الموجز أن عدد الذين تم إعطاؤهم الجرعة الأولى من لقاحات كورونا بلغ 1748084، والجرعة الثانية 559894، وعدد المسجلين على المنصة 2714567 شخصاً.