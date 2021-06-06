شرطة الإحتلال تقرر إلغاء "مسيرة الأعلام" في القدس، ورئيس الصهيونية الدينية يصرخ: هذا استسلام مخزٍ لتهديدات حماس
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استقرار.. وزارة الصحة تعلن اليوم الاحد عن تسجيل 14 وفاة و528 إصابة بالكورونا ليصبح العدد الكلي 739,847
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